Минобороны Армении: Азербайджанские войска ударили по Степанакерту

Минобороны Армении сообщило, что войска Азербайджана атаковали Степанакерт (столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики).
По данным ведомства, есть раненые, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Минобороны Армении сообщило, что войска Азербайджана атаковали Степанакерт (столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики).
По данным ведомства, есть раненые, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
По всей России включили сирены. Но тревога учебная — видео
Ozon выходит на биржу США для поиска инвесторов
Глава центра Гамалеи готов помочь заболевшему коронавирусом Дональду Трампу
Мошенники шантажируют российскую модель её интимными фото, которые нашли в переписке с парнем
Комментариев: 0