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Категорий: 17

    Минобороны Армении: Азербайджанские войска ударили по Степанакерту

    Минобороны Армении сообщило, что войска Азербайджана атаковали Степанакерт (столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

    По данным ведомства, есть раненые, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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