"Вроде бы всё обошлось". Чичерина не получила ранений во время обстрела в Нагорном Карабахе

Российская певица Юлия Чичерина не получила ранений во время обстрела с азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил муж артистки Сухраб Раджабов изданию "Подъём".

— Вроде бы всё обошлось. Без ранений. Они [беспилотники] вокруг сейчас, мы ещё не доехали, тут вокруг их много летает, — рассказал он.

Раджабов отметил, что вместе с супругой приехал в регион добровольцем, чтобы поддержать военных.

Ранее стало известно, что певица прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, где попала под обстрел на пути к Степанакерту.