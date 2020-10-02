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"Вроде бы всё обошлось". Чичерина не получила ранений во время обстрела в Нагорном Карабахе

Муж певицы уточнил, что в регион вместе с супругой они приехали добровольцами.

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Юлия Чичерина. Фото © Виктор Драчев

Российская певица Юлия Чичерина не получила ранений во время обстрела с азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил муж артистки Сухраб Раджабов изданию "Подъём".

Вроде бы всё обошлось. Без ранений. Они [беспилотники] вокруг сейчас, мы ещё не доехали, тут вокруг их много летает, — рассказал он.

Раджабов отметил, что вместе с супругой приехал в регион добровольцем, чтобы поддержать военных.

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Сейчас им удалось найти укрытие.

Ранее стало известно, что певица прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, где попала под обстрел на пути к Степанакерту.

Чичерина известна своими поездками в Донбасс, где она неоднократно выступала перед солдатами. За это в феврале этого года её наградили орденом Дружбы ДНР. Награду вручал глава республики Денис Пушилин. Кроме того, в 2017 году певицу наградили почётной грамотой "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики".

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