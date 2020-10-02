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Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла "тысячи наёмников и террористов" в Карабах

По словам премьера Армении, они принимают наркотические вещества.

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Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция обучила и перевезла в Нагорный Карабах тысячи наёмников из Сирии, чтобы они воевали на стороне Азербайджана.

Мы знаем, что Турция обучила и перевезла тысячи наёмников и террористов из оккупированных районов на севере Сирии. Эти наёмники и террористы сегодня воюют против армян. Многие из них даже не знали, зачем Турция разместила их в Азербайджане, — цитирует его французское издание Figaro.

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Страна также хочет построить качественно новые отношения с Россией.

По словам Пашиняна, Еревану известно, что эти наёмники употребляют наркотические вещества, так как в карманах их военной формы нашли шприцы. Премьер отметил, что это говорит о том, что около 30% потерь Азербайджана составляют бойцы из-за границы.

Ранее сообщалось, что французские власти располагают фактами, доказывающими направление джихадистских группировок из Сирии в Карабах.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.

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