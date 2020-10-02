Азербайджан ударил по мосту между Карабахом и Арменией. Корреспондент Лайфа оказался на месте — видео

Вооружённые силы Азербайджана обстреляли единственный мост, соединяющий трассу между Нагорным Карабахом и Арменией. Один из взрывов попал на видео.

Как видно на кадрах, ракета падает прямо посередине дороги, поднимая клубы дыма. Корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий сообщил, что часть моста после обстрела оказалась разрушена.

Видео © LIFE

Стоит отметить, что первые ракеты упали в районе примерно за час до приезда наших журналистов. Во время съёмки репортажа вновь зазвучали сирены, а корреспондентам пришлось прятаться, так как начался второй обстрел.