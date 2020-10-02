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Азербайджан ударил по мосту между Карабахом и Арменией. Корреспондент Лайфа оказался на месте — видео

Район подвергся обстрелу несколько раз.

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Вооружённые силы Азербайджана обстреляли единственный мост, соединяющий трассу между Нагорным Карабахом и Арменией. Один из взрывов попал на видео.

Как видно на кадрах, ракета падает прямо посередине дороги, поднимая клубы дыма. Корреспондент Лайфа Артур Матвеев с места событий сообщил, что часть моста после обстрела оказалась разрушена.

Видео © LIFE

Стоит отметить, что первые ракеты упали в районе примерно за час до приезда наших журналистов. Во время съёмки репортажа вновь зазвучали сирены, а корреспондентам пришлось прятаться, так как начался второй обстрел.

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Муж певицы уточнил, что в регион вместе с супругой они приехали добровольцами.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.

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