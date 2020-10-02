Попавшая под обстрел в Карабахе Чичерина даст концерт в окопах

Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны в Нагорном Карабахе, где они ранее попали под обстрел. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артистки.

Собеседник добавил, что Чичерина на какое-то время останется в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт на передовой.

— Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать, — сообщил он.

Напомним, что Юлия Чичерина известна своими поездками в Донбасс, где она неоднократно выступала перед солдатами. За это в феврале текущего года её наградили орденом Дружбы ДНР. Награду вручал глава республики Денис Пушилин.