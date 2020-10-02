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Попавшая под обстрел в Карабахе Чичерина даст концерт в окопах

Певица не получила ранений и находится в безопасности.

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Фото © Telegram / Юлия Чичерина

Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны в Нагорном Карабахе, где они ранее попали под обстрел. Об этом сообщает РИА &quot;Новости&quot; со ссылкой на представителя артистки.

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Муж певицы уточнил, что в регион вместе с супругой они приехали добровольцами.

Собеседник добавил, что Чичерина на какое-то время останется в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт на передовой.

Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать, — сообщил он.

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Сейчас им удалось найти укрытие.

Напомним, что Юлия Чичерина известна своими поездками в Донбасс, где она неоднократно выступала перед солдатами. За это в феврале текущего года её наградили орденом Дружбы ДНР. Награду вручал глава республики Денис Пушилин.

Ранее стало известно, что певица прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, где попала под обстрел на пути к Степанакерту. Она не пострадала.

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