Попавшая под обстрел в Карабахе Чичерина даст концерт в окопах

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Певицу Юлию Чичерину вместе с супругом Сухрабом Раджабовым вывезли из опасной зоны в Нагорном Карабахе, где они ранее попали под обстрел. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артистки.
"Вроде бы всё обошлось". Чичерина не получила ранений во время обстрела в Нагорном КарабахеМуж певицы уточнил, что в регион вместе с супругой они приехали добровольцами.
Собеседник добавил, что Чичерина на какое-то время останется в Нагорном Карабахе, чтобы дать концерт на передовой.
— Это концерт, где она одна с гитарой в окопах, чтобы солдат поддержать, — сообщил он.
Напомним, что Юлия Чичерина известна своими поездками в Донбасс, где она неоднократно выступала перед солдатами. За это в феврале текущего года её наградили орденом Дружбы ДНР. Награду вручал глава республики Денис Пушилин.
Ранее стало известно, что певица прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, где попала под обстрел на пути к Степанакерту. Она не пострадала.
Комментариев: 0