Цена нефти Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые с июня

Цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов. Таким образом, на 13:22 мск топливо марки Brent с поставками в декабре подешевело до 38,98 доллара за баррель — на 4,76%.
А стоимость ноябрьских фьючерсов марки WTI снизилась до 36,84 доллара за баррель.
Нефть, цены и курс рубля. Как конфликт между Арменией и Азербайджаном отразится на экономике РоссииЛайф разбирался, как ситуация в Нагорном Карабахе может повлиять на российские рынки, стоимость нефти и курс валют.
Подобные показатели были на рынке в начале июня текущего года.
Падение котировок может быть связано с заражением коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, считают эксперты. Кроме того, давление оказывает и вторая волна CoViD-19, которая создаёт риски для экономики.
Ранее Лайф сообщал, что евро пересёк отметку в 92 рубля. Доллар также продолжает расти.
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