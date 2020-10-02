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Цена нефти Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые с июня

Эксперты связывают падение с заражением Трампа коронавирусом.

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Фото © Pixabay

Цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов. Таким образом, на 13:22 мск топливо марки Brent с поставками в декабре подешевело до 38,98 доллара за баррель — на 4,76%.

А стоимость ноябрьских фьючерсов марки WTI снизилась до 36,84 доллара за баррель.

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Лайф разбирался, как ситуация в Нагорном Карабахе может повлиять на российские рынки, стоимость нефти и курс валют.

Подобные показатели были на рынке в начале июня текущего года.

Падение котировок может быть связано с заражением коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, считают эксперты. Кроме того, давление оказывает и вторая волна CoViD-19, которая создаёт риски для экономики.

Ранее Лайф сообщал, что евро пересёк отметку в 92 рубля. Доллар также продолжает расти.

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