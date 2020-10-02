Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Тест на наличие CoViD-19 в организме политик сдал после того, как инфекция была выявлена у его ближайшей советницы Хоуп Хикс.

— Сегодня вечером я и первая леди сдали положительные тесты на CoViD-19. Мы немедленно начнём карантин и процесс восстановления. Мы преодолеем это вместе! — написал американский лидер в посте в "Твиттере".

Трамп не стал уточнять, как себя чувствует их с Меланией общий сын Бэррон. При этом врач президента Штатов рассказал, что самочувствие главы государства и его супруги хорошее. Специалист надеется, что Трамп сможет выполнять свои обязанности. Во время прохождения курса лечения политик с женой планируют оставаться в Белом доме. Трамп отменил все очные мероприятия, намеченные на 2 октября.