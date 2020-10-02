СМИ: Одна из ближайших советников Трампа заразилась коронавирусом

У одной из ближайших советников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Хоуп Хикс обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что Хикс сопровождала главу Белого дома на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.
Познер пожалел Америку после "абсолютно позорных" дебатов Трампа и БайденаКандидаты на пост главы Белого дома вообще не говорили о проблемах Штатов, отметил он.
При этом, как утверждают собеседники агентства, у самого Трампа никаких признаков заражения CoViD-19 не наблюдается.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику по коронавирусу, в Штатах выявлено более 7,2 миллиона случаев инфицирования, умерло свыше 207 тысяч пациентов.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что ни он, ни его семья не будут вакцинироваться от CoViD-19, поскольку "не находятся в опасности".
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