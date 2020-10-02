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СМИ: Одна из ближайших советников Трампа заразилась коронавирусом

Она сопровождала главу Белого дома на прошедших предвыборных дебатах.

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Фото © ТАСС / AP

У одной из ближайших советников президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Хоуп Хикс обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что Хикс сопровождала главу Белого дома на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.

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Кандидаты на пост главы Белого дома вообще не говорили о проблемах Штатов, отметил он.

При этом, как утверждают собеседники агентства, у самого Трампа никаких признаков заражения CoViD-19 не наблюдается.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику по коронавирусу, в Штатах выявлено более 7,2 миллиона случаев инфицирования, умерло свыше 207 тысяч пациентов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что ни он, ни его семья не будут вакцинироваться от CoViD-19, поскольку "не находятся в опасности".

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Кандидат от демократов заявил, что под руководством нынешнего президента американцы стали намного более жестокими.

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