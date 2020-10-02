В Нью-Йорке установили специальные "климатические" часы. Они отсчитывают время до того момента, когда, по мнению ряда учёных, температура на Земле катастрофически вырастет. А катастрофа — это повышение температуры даже на 3–4 градуса по Цельсию. Судя по часам, жить в прежнем мире нам осталось всего семь лет.

То, что на планете сейчас становится всё теплее и теплее, не отрицает практически никто. И высказываются подозрения, что такая погода очень нравится разной болезнетворной микрофлоре. Метеоролог Татьяна Позднякова весной 2020 года рассказала, что перед вспышкой коронавируса в Ухани над Китаем навис антициклон, который раньше туда не добирался. Синоптик даже предположила, что из-за сухой погоды и высокого давления в приземных слоях воздуха накапливались не только вредные примеси, но и патогенные частицы, для коронавируса это было прекрасно.

По результатам одного случая нельзя делать долгосрочные прогнозы и глобальные выводы. Мы просто констатировали факт. Возможно, погодные условия и пандемия и не связаны напрямую. Погода может увеличить количество заболевших, но сама погода никогда не может стать причиной такой пандемии, какую мы пережили весной Татьяна Позднякова Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы

В то же время Татьяна Позднякова признала, что есть один фактор, который определённо говорит о влиянии глобального потепления на возникновение новых эпидемий. Это таяние вечной мерзлоты, в которой постепенно размораживаются спящие там патогены. По мнению эксперта, в этом смысле и в самом деле можно ожидать внезапных вспышек болезней по вине природного явления, а значит, и считать эти вспышки признаками климатических перемен.

Выходит, что часы в Нью-Йорке показывают, к сожалению, правильное время. Мы всё ближе к глобальным изменениям в мире, и вслед за эпидемией коронавируса нас ожидают не менее трагические события (затопления прибрежных городов, засухи, неожиданные штормы и бури, извержения вулканов и землетрясения) в местах, где к этому не привыкли. Вспомним хотя бы недавнюю встряску в Иркутской области.

А если все эти проблемы сопоставить ещё и с активностью Солнца, картина получается совсем уж безрадостная. К примеру, есть такая наука — гелиобиология. Она изучает влияние солнечного излучения на живые организмы. О том, что такое влияние действительно есть, в своё время заявляли в том числе советский биофизик Александр Чижевский (основоположник этой науки) и шведский химик, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус. Позже работы других учёных подтвердили эту версию. Например, исследователи Николай Конаков и Николай Щербиновский обнаружили, что вспышки буйного размножения саранчи и других насекомых-вредителей очень часто совпадают с минимумом активности Солнца и всегда следуют солнечному циклу.

Есть данные, что активность Солнца может влиять на химические процессы, а также на свёртываемость крови и проводимость капилляров Валерий Петров Заведующий отделом переменного магнитного поля Земли Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН

Самый главный и самый известный солнечный цикл — 11 лет. Правда, это в среднем. Бывает девять лет, бывает, скажем, 12. В любом случае за это время интенсивность излучения нашего светила успевает подняться до максимума и снова опуститься вниз. Но дело в том, что на протяжении веков эта кривая линия солнечной активности описывает не идеально ровную синусоиду, а как бы рисует более сложный узор, он и показывает, что помимо этого 11-летнего цикла существуют более масштабные — 179-летний, 1430-летний и даже цикл длительностью 11 400 лет.

Исследователи обратили внимание, что эта цикличность наблюдается в жизнедеятельности не только насекомых, но и многих других земных обитателей. К примеру, бактерий и вирусов. Судите сами.

Древние исторические свидетельства о повальном море человечества от некоей инфекционной болезни относятся к 3700–3600 годам до нашей эры. И на тот же период, по расчётам и измерениям, пришёлся большой солнечный минимум, то есть самая низкая активность Солнца за почти 1,5 тысячи лет.

Проходят два таких солнечных цикла, и наступает большой минимум III века нашей эры. В середине этого III века мы имеем Киприанову чуму, которая унесла миллионы жизней в Римской империи. Как писал епископ Карфагенский Киприан, каждый день умирали тысячи человек. Учёные предполагают, что это была оспа или геморрагическая лихорадка.

Переносимся ещё на 1400 лет вперёд. И что мы видим? Чуму по всей Европе. И не только в Европе. Знаменитые устрашающие события 1666 года в Лондоне — лишь один из множества эпизодов. Начиная с 1640-х и по 1720-е чёрная смерть прошла по Китаю, Испании, Британии, Франции, Австрии, Канаде, Исландии, Прибалтике. И как раз на период с 1645 по 1715 год приходится минимум Маундера — солнечный минимум, названный в честь английского астронома Эдварда Уолтера Маундера. Примечательно, что тогда же мир накрыл малый ледниковый период, когда замерзали и Темза, и каналы Амстердама. Он постепенно начинался ещё в XIV веке и закончился лишь в XIX, а на XVII — начало XVIII столетия выпала самая холодная фаза.

В этот период на Солнце в течение нескольких циклов практически не наблюдалось пятен, то есть оно было очень спокойным. Достоверно утверждать, что это было так, пока вроде как нельзя, таких данных нет, но это возможно Валерий Петров Заведующий отделом переменного магнитного поля Земли Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН

Если следовать этой логике, то следующее малое обледенение нам (вернее, нашим потомкам) грозит лишь через тысячу лет, а сейчас мы как раз только-только из него выбираемся. Кстати, эту версию часто выдвигают в пику сторонникам гипотезы о глобальном потеплении — то есть, возможно, по большому счёту, это не потепление, а просто закончившееся похолодание. Впрочем, в Институте физики атмосферы имени А.М. Обухова с этим не согласны.

Малый ледниковый период был, по всей видимости, региональным климатическим колебанием, а если брать в глобальном масштабе, то фактически никакого малого ледникового периода не было. Это не было по всей планете похолодание. В Европе — да. А в других регионах — в Азии, в Южной Америке — никакого такого похолодания не отмечалось Владимир Семёнов Заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

В любом случае малый ледниковый период — это то время, когда совпали три вещи: сильное снижение солнечной активности, сильное похолодание и смертоносная эпидемия. Два из трёх этих обстоятельств приблизительно одновременно прослеживаются в нескольких других случаях. Например, чума в Средневековье в XIV веке (1346–1353 гг.) и солнечный минимум Вольфа (1280–1350 гг.), потливая горячка в Англии вкупе с сифилисом (1485–1517 гг.) и минимум Шпёрера (1460–1550 гг.), холера в XIX веке и минимум Дальтона (1790–1830 гг.).

По данным учёных, сейчас солнечная активность тоже минимальная, но это минимум в пределах 11-летнего периода. Можно сказать, малый минимум. Он начался в 2019 году. Как и CoViD-19. А предыдущий был в 2009-м, когда вспыхнул свиной грипп.

Спрашивается, каким, собственно говоря, образом снижение солнечной активности могло бы спровоцировать эпидемию? Есть версия, что всё дело в способности Солнца защищать Землю от космической радиации — пока от него летит ультрафиолет, галактические лучи сквозь этот поток пробиться не могут. А когда поток ослабевает, они начинают бомбардировать планету более интенсивно, и это якобы даже может вызвать мутации живых организмов. Есть ли под таким предположением серьёзные основания?

Когда мы ищем причины катастроф на небе, астрономия превращается в астрологию. В основном у земных событий земные причины. Да, Солнце действительно экранирует Землю от космического излучения. Но сами космические лучи фактически не доходят до поверхности Земли, они поглощаются атмосферой Сергей Богачёв Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени П.Н. Лебедева

В Институте физики атмосферы отметили, что при более интенсивном солнечном свете болезнетворные микробы и вирусы быстрее погибают, но надёжных данных о том, что под спокойным светилом начинается разгул патогенов, нет.