Невеста спросила, нравится ли племяннику на свадьбе, и получила жуткое и одновременно забавное фото

Никто не станет отрицать, что свадьба — дело утомительное, особенно для маленьких детей. Зачастую им становится скучно среди взрослых, играть и шуметь им не позволяют, и вместо этого приходится выслушивать длительные и унылые тосты. Памятуя об этом и беспокоясь о своём племяннике, невеста спросила у сестры, как там её племянник — веселится или спит за столом? Но фото, присланное в ответ, поразило её в самое сердце.
На нём в полутёмном помещении среди винных бочек за столом сидел мальчик. Он был одет с иголочки: в чёрный костюм с белой рубашкой. Но что выбивалось из привычного образа, так это хоккейная маска. И дело в том, что мало у кого она ассоциируется со спортом, больше — с фильмами ужасов и культовым героем Джейсоном Вурхизом. Такой снимок сперва изрядно испугал невесту, а потом развеселил — уж слишком говорящим получилось фото.
Девушка поделилась им на платформе Reddit под ником caityfaced88, и за сутки её пост набрал 107 тысяч лайков. В комментариях пользователи Сети не смогли удержаться от каламбуров, но ситуация располагала, как никогда раньше, пишет Daily Star.
Мне нравится его стиль, прям убийственный
За такую свадьбу не стыдно и умереть
Не понимаю, почему все так накинулись на пацана. Он в маске и соблюдает дистанцию. Не вижу ничего криминального
WOW-funny
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