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Тату-зависимый показал, каким красавцем он был до того, как покрыл всё своё тело наколками

Виктор Уго Пералта Родригез покрыл наколками 95 процентов своего тела. И пока свободное место на его коже не иссякнет, мужчина не видит никаких причин останавливаться.

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Фото © Instagram / victor_h_peralta

Своё первое тату мальчик сделал, когда ему было всего 13 лет, и это было весьма смелое решение. Тогда на его лодыжке появилось нецензурное, но красноречивое F***k! Сейчас Виктору уже 50 лет, и он буквально испещрён наколками, включая даже глазные яблоки и самые интимные части тела. Недавно уругваец, который сейчас живёт в Аргентине, показал, как он выглядел до того, как стал холстом для тату-мастеров.

Фото © Instagram / victor_h_peralta

Фото © Instagram / victor_h_peralta

Конечно, зависимость от тату и модификаций тела повлияла на профессиональное становление мужчины. 26 лет он проработал татуировщиком. Множество плюсов — коллеги всегда могут набить новый эскиз по дешёвке. Вспоминая все свои наколки, Родригез признаёт, что самой болезненной частью тела стал язык. Процесс оказался настолько тяжёлый, что мужчина ещё несколько часов едва мог дышать. Буквально. Но положительных воспоминаний намного больше.

Мои любимые татуировки — это те, что на моём лице. Иногда я даже меняю их, чтобы они соответствовали моей актуальной эстетике. Я забил всё моё лицо. Сейчас у меня пирсинга не так много, но давным-давно на лице их было около 40 штук, но мой любимый — это септум

Виктор Уго Пералта Родригез

Фото © Instagram / victor_h_peralta

Фото © Instagram / victor_h_peralta

У Виктора есть жена Габи, и вместе они уже не первый год держат рекорд Гиннесса как пара с самым большим количеством модификаций. Вместе они объездили больше 20 стран со своим шоу подвески тел. Они пугают и завораживают публику трюками, в которых с помощью верёвок и крюков буквально вешают себя за кожу. Кроме того, за уникальный внешний вид пару включили в список "Модифицированные тела" журнала National Geographic, пишет Mirror.

Парень каждые три месяца набивает себе новое тату, и спустя 17 лет его тело стало похоже на кляксу

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