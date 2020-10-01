Катаракта и экстремальная миопия. Подмосковные медики спасли от слепоты мужчину со зрением –45

Врачам Раменской центральной районной больницы Подмосковья удалось спасти от слепоты пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до –45 диоптрий. Об этом сообщили на сайте регионального Минздрава.

Отмечается, что до поступления в медучреждение мужчина длительное время носил жёсткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего пациента ухудшалось.

С прогрессированием миопии человеческий глаз постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму. Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, у пациента длина глаза увеличилась почти в полтора раза и составляла 34,5 миллиметра.

— Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем — экстремальной миопии (близорукость. — Прим. Лайфа) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии, — отметил доктор.

Как уточняется, пациента выписали из больницы на второй день после операции. Теперь мужчина может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, а также полностью отказаться от ношения контактных линз.