"Вау, какая вы красивая!" Гузеева шокировала поклонников резким похудением

Российская телеведущая Лариса Гузеева поделилась в соцсети новым снимком, после чего на неё обрушились комплименты от поклонников. На фотографии видно, что актриса заметно похудела. Как пишет издание "Дни.ру", фанаты остались в шоке от того, в какой превосходной форме находится Гузеева.
Стоит отметить, что телеведущая стала выглядеть гораздо моложе. При этом летом у неё почти не было времени на отдых, так как она участвовала в съёмках шоу "Давай поженимся!" и передачи "На дачу!".
Вероятно, Гузеева заметно похудела из-за плотного рабочего графика, ведь ещё несколько месяцев назад серьёзных изменений во внешности телеведущей поклонники не замечали. Сейчас же они указали на выразительный овал лица и гладкую кожу. В подписи к фото в зеркале артистка отметила, что стремится к идеалу, и обратила внимание поклонников на рисунок своей дочери, который был сделан 15 лет назад.
"Худший фильм всех времён и народов". Гузеева раскритиковала картину, где сыграла главную рольАртистка рассказала, что на всех непостановочных фото у неё суровый взгляд и стиснутые зубы.
— Вау, какая вы красивая, честно, помолодели, — написала одна из поклонниц.
Другие фанаты также засыпали Гузееву комплиментами. В частности, они писали следующее: "В шикарной форме", "Больше 30 не дашь", "Ничего себе! Как невеста!"
Лариса Гузеева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. После десятого класса уехала в Ленинград, где поступила в Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Широкую популярность Гузеева обрела после выхода фильма режиссёра Эльдара Рязанова "Жестокий романс", снятый по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". В 1994 году получила звание заслуженной артистки России. С 2008 года Гузеева является ведущей шоу "Давай поженимся!". Подробнее о её биографии читайте на сайте uznayvse.ru.
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