"Вау, какая вы красивая!" Гузеева шокировала поклонников резким похудением

Российская телеведущая Лариса Гузеева поделилась в соцсети новым снимком, после чего на неё обрушились комплименты от поклонников. На фотографии видно, что актриса заметно похудела. Как пишет издание "Дни.ру", фанаты остались в шоке от того, в какой превосходной форме находится Гузеева.

Стоит отметить, что телеведущая стала выглядеть гораздо моложе. При этом летом у неё почти не было времени на отдых, так как она участвовала в съёмках шоу "Давай поженимся!" и передачи "На дачу!".

Вероятно, Гузеева заметно похудела из-за плотного рабочего графика, ведь ещё несколько месяцев назад серьёзных изменений во внешности телеведущей поклонники не замечали. Сейчас же они указали на выразительный овал лица и гладкую кожу. В подписи к фото в зеркале артистка отметила, что стремится к идеалу, и обратила внимание поклонников на рисунок своей дочери, который был сделан 15 лет назад.

— Вау, какая вы красивая, честно, помолодели, — написала одна из поклонниц.

Другие фанаты также засыпали Гузееву комплиментами. В частности, они писали следующее: "В шикарной форме", "Больше 30 не дашь", "Ничего себе! Как невеста!"