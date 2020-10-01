37-летняя Ники Минаж родила первенца

Популярная американская певица Ники Минаж стала мамой. Малыша она родила от супруга Кеннета Петти, отсидевшего одиннадцать лет за попытку изнасилования и непредумышленное убийство.
По данным портала TMZ, роды прошли в Лос-Анджелесе 30 сентября, на них присутствовал муж рэперши. Пол и имя ребёнка не сообщаются.
Суд разрешил мужу Ники Минаж присутствовать на родахРанее певица провела фотосессию с округлившимся животом.
Напомним, о своей беременности артистка сообщила фанатам в конце июля. Она выложила снимки с яркой фотосессии, продемонстрировав округлившийся живот.
Ники Минаж — известная американская рэперша и звезда соцсетей. На протяжении нескольких лет ей удаётся оставаться на вершине музыкального олимпа в Штатах. Подробнее о биографии исполнительницы читайте на сайте uznayvse.ru.
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