37-летняя Ники Минаж родила первенца

Популярная американская певица Ники Минаж стала мамой. Малыша она родила от супруга Кеннета Петти, отсидевшего одиннадцать лет за попытку изнасилования и непредумышленное убийство.

По данным портала TMZ, роды прошли в Лос-Анджелесе 30 сентября, на них присутствовал муж рэперши. Пол и имя ребёнка не сообщаются.

Напомним, о своей беременности артистка сообщила фанатам в конце июля. Она выложила снимки с яркой фотосессии, продемонстрировав округлившийся живот.