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37-летняя Ники Минаж родила первенца

Ребёнок звезды появился на свет в Лос-Анджелесе.

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Фото © Instagram / nickiminaj

Популярная американская певица Ники Минаж стала мамой. Малыша она родила от супруга Кеннета Петти, отсидевшего одиннадцать лет за попытку изнасилования и непредумышленное убийство.

По данным портала TMZ, роды прошли в Лос-Анджелесе 30 сентября, на них присутствовал муж рэперши. Пол и имя ребёнка не сообщаются.

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Ранее певица провела фотосессию с округлившимся животом.

Напомним, о своей беременности артистка сообщила фанатам в конце июля. Она выложила снимки с яркой фотосессии, продемонстрировав округлившийся живот.

Ники Минаж — известная американская рэперша и звезда соцсетей. На протяжении нескольких лет ей удаётся оставаться на вершине музыкального олимпа в Штатах. Подробнее о биографии исполнительницы читайте на сайте uznayvse.ru.

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