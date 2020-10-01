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Корчевников шуткой подтвердил слухи о глухоте

Несколько лет назад телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга, после чего начались проблемы со слухом.

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Борис Корчевников. Фото © Instagram / b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников признался, что стал плохо слышать. Слухи о своей глухоте, которые ходили долгое время, он подтвердил шуткой в эфире канала "Россия-1".

Гостем программы стал композитор Игорь Крутой, который рассказал много историй из своей жизни. В определённый момент он посетовал, что не может поделиться случаем из поездки с певцом Игорем Николаевым и актёром Евгением Леоновым в США, потому что это невозможно без использования нецензурных выражений.

А я плохо слышу всё равно, — шутливо ответил ему Корчевников.

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Певец подчеркнул, что у него много планов на будущее и "туда он пока не собирается".

Пять лет назад телеведущий перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Болезнь удалось победить, но не без последствий для органов слуха.

Ранее Лайф рассказывал, что ведущую телевизионного тревел-шоу забрали в психдиспансер после прогулки по подмосковной трассе в костюме Евы.

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