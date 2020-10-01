Корчевников шуткой подтвердил слухи о глухоте

Телеведущий Борис Корчевников признался, что стал плохо слышать. Слухи о своей глухоте, которые ходили долгое время, он подтвердил шуткой в эфире канала "Россия-1".

Гостем программы стал композитор Игорь Крутой, который рассказал много историй из своей жизни. В определённый момент он посетовал, что не может поделиться случаем из поездки с певцом Игорем Николаевым и актёром Евгением Леоновым в США, потому что это невозможно без использования нецензурных выражений.

— А я плохо слышу всё равно, — шутливо ответил ему Корчевников.

Пять лет назад телеведущий перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Болезнь удалось победить, но не без последствий для органов слуха.