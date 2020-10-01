Фадееву вызвали скорую помощь после падения с электросамоката

Вчера вечером 52-летний Максим Фадеев отправился кататься на электросамокате в загородном посёлке под Москвой. Однако прогулка обернулась вызовом скорой. Продюсер упал во время езды на полной скорости, пишет Super .

Сейчас Фадеев приходит в себя, находясь дома. Врачи запретили ему вставать с кровати. У продюсера подозревают серьёзный ушиб грудной клетки и переломы рёбер. Сам артист отметил, что ему трудно дышать и разговаривать.

Летом продюсер рассказывал, что за год ему удалось похудеть на 100 кг. В этом, по его словам, ему помогло простое правило — утром, днём и вечером выпивать перед едой 600 миллилитров горячей воды. Также Фадеев занимался на беговой дорожке. Однако диетологи раскритиковали его метод, не поверив, что он похудел самостоятельно, без диет и помощи команды врачей.