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Очевидцы сняли, как модель набросилась на внучку Гурченко, увидев её около своего парня

Наследнице звезды пришлось обратиться в больницу.

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Видео © Instagram / ellena_korolena

36-летняя внучка Людмилы Гурченко Елена Королева поделилась в "Инстаграме" роликом из ночного клуба, где запечатлена громкая потасовка. На кадрах от звёздной наследницы пытаются оттащить нападающую на неё модель Лару Фрост. Оказалось, девушки повздорили из-за мужчины.

Видео © Instagram / ellena_korolena

По словам Елены, она пришла в ночной клуб на презентацию песни рэпера по имени Руслан, который был знакомым её друга, пишет КП. И решила поздравить музыканта с этим радостным событием. Однако в тот же момент на неё напала его девушка — модель Лара Фрост.

Я подошла к Руслану, обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Всё! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные общепринятые жесты. Ну и что? Меня что, за это теперь убивать? Я знать не знала, что у него есть эта Лара — он, как потом оказалось, пришёл на мероприятие с ней

Елена Королева

Елена Королева. Фото © Instagram / ellena_korolena

Елена Королева. Фото © Instagram / ellena_korolena

Внучка Гурченко обратилась в больницу и написала заявление в полицию. "У меня ушибы, пару раз она попала по почкам. Зарядила бутылкой воды в ухо — осталась царапина на ухе", — рассказала Елена. Также девушка отметила в "Инстаграме", что у неё уже есть бойфренд: "Моя личная жизнь была под грифом секретности. Говорить о статусе могу:) Я занятА".

Лара Фрост. Фото © Instagram / lara.f777

Лара Фрост. Фото © Instagram / lara.f777

Лара Фрост тоже осветила инцидент в своём инстаграме. "Ещё мало отделалась, запомнишь этот день на всю жизнь", — гневно подписала видео девушка. И выложила совместное фото с парнем, заявив, что он несвободен: "Статус: занят😉 Даже если лошади раскатали губу.... Как мы красиво смотримся ❤️🥰". А потом рассказала, как выглядит ситуация в её глазах.

Я пришла в клуб со своим мужчиной. Отошла от него и вдруг увидела, что какая-то женщина пристаёт к моему мужчине. Это меня и спровоцировало на агрессию. Получилось то, что получилось, — конфликт. На этом видео я дерусь с Леной. Кто она такая, я не знала. Мне уже потом сказали, что это Елена Королева. Знаю, что она написала заявление в полицию. Но пока не решила, как замнём эту проблему

Лара Фрост

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