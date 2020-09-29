Очевидцы сняли, как модель набросилась на внучку Гурченко, увидев её около своего парня

Я подошла к Руслану, обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Всё! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные общепринятые жесты. Ну и что? Меня что, за это теперь убивать? Я знать не знала, что у него есть эта Лара — он, как потом оказалось, пришёл на мероприятие с ней

Елена Королева