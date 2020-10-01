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Тренды красной дорожки ММКФ: маски, перчатки, чёрные и красные цвета. Фоторепортаж Лайфа

Кинофестиваль продлится в российской столице до 8 октября.

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Фото © LIFE

В российской столице стартовал 42-й Московский международный кинофестиваль. Сегодня в театре "Россия" проходит церемония открытия ММКФ. Лайф побывал на красной дорожке и увидел, кто и в чём пришёл на мероприятие.

В связи с пандемией коронавируса в этом году ММКФ проходит с некоторыми ограничениями. В частности, гости должны быть в масках и перчатках, а также находиться на безопасной дистанции. В залах также будет соблюдаться шахматная рассадка.

Однако на красной дорожке для красивых кадров некоторые отказались от защитных средств. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поразила всех своим чёрным костюмом. В строгом костюме на церемонию прибыла и актриса Оксана Акиньшина.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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По красной дорожке также прошли актриса Нонна Гришаева, актёры Юрий Колокольников и Евгений Цыганов, который выбрал для церемонии водолазку и тёмный плащ. Кроме того, были замечены телеведущий Виктор Васильев и актриса Анна Снаткина, удивившая гостей элегантным платьем.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Однако некоторые даже на красной дорожке не снимали защитные маски. В частности, в ней был замечен режиссёр Тимур Бекмамбетов, который на церемонии появился вместе с актрисой Мариной Александровой.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Добавим, что ММКФ открывается показом картины "Серебряные коньки" режиссёра Михаила Локшина. Основной конкурс составят 13 фильмов из России, Румынии, Израиля, Бразилии и других стран. Кинофестиваль пройдёт с 1 по 8 октября.

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Уточняется, что он не хотел пользоваться средством защиты во время показа его собственного фильма.

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