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СК возбудил уголовное дело после пожара, уничтожившего под Воронежем два десятка домов

Власти региона ввели режим ЧС.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в связи с крупным пожаром в Воронежской области, который уничтожил 21 дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 30 сентября 2020 года в 16:20 поступило сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки в селе Николаевка Павловского района Воронежской области. В результате пожара на площади 3500 кв. м огнём уничтожено 50 строений, из них 21 жилой дом, два нежилых дома, 27 построек, — говорится в сообщении.

"Пришла с работы — вся улица горит". В селе под Воронежем огонь добрался до домов — видео

Возгорание может дойти и до соседних деревень.

В пресс-службе подчеркнули, что расследование уголовного дела поручено самым опытным следователям. Там также добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, крупный пожар в Николаевке произошёл накануне. Причиной возгорания стало упавшее на линию электропередачи дерево. Власти региона ввели режим ЧС, чтобы ускорить возмещение ущерба пострадавшим. С погорельцами встретился губернатор Воронежской области Александр Гусев, который пообещал восстановить сгоревшие дома.

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