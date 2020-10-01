СК возбудил уголовное дело после пожара, уничтожившего под Воронежем два десятка домов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в связи с крупным пожаром в Воронежской области, который уничтожил 21 дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По предварительным данным, 30 сентября 2020 года в 16:20 поступило сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки в селе Николаевка Павловского района Воронежской области. В результате пожара на площади 3500 кв. м огнём уничтожено 50 строений, из них — 21 жилой дом, два нежилых дома, 27 построек, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что расследование уголовного дела поручено самым опытным следователям. Там также добавили, что в результате пожара никто не пострадал.