ЕС расширил чёрный список российских компаний и граждан

Евросовет пополнил свой чёрный список ещё двумя россиянами и четырьмя российскими компаниями, деятельность которых связана с Крымом. Об этом говорится в распространённом постановлении Совета ЕС.

— Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом, — говорится в публикации.

Так, под европейские санкции попали Леонид Рыженькин и Александр Ганов. Первый является заместителем руководителя компании "Стройгазмонтаж", которая занималась проектом прокладки железной дороги по Крымскому мосту. Второй занимает должность генерального директора транспортной компании "Гранд сервис экспресс".

Три из четырёх компаний, попавших в чёрный список, также напрямую связаны с железной дорогой. Это "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск" и "Крымская железная дорога". Все они, по мнению Евросовета, участвовали в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Четвёртая же компания лишь косвенно связна с проектом: она осуществляла страховую деятельность в период строительства моста.