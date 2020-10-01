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Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову смягчили обвинение

Суд продлил его арест до 26 октября.

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Рамиль Шамсутдинов. Фото © Соцсети

Прокуратура смягчила обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который в прошлом году застрелил восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкалья. Как рассказал Лайфу адвокат обвиняемого Равиль Тугушев, к такому решению надзорный орган пришёл после медицинской экспертизы одного из погибших.

У погибшего Никишина были ссадины на левой руке, две. По результатам медицинской экспертизы выяснилось, что эти ссадины появились за сутки до вот этих событий. Поэтому в этой части прокуратура исключила обвинение, — рассказал Тугушев.

Прокурор ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения бывшему срочнику Шамсутдинову

Суд огласит решения по ходатайствам 1 октября.

Однако, хоть прокуратура и исключила эти травмы из резонансного уголовного дела, адвокат Шамсутдинова уверен, что это решение никак не повлияет на основное обвинение.

Напомним, в октябре прошлого года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек. Ещё двое были ранены. Наиболее вероятной причиной преступления назвали дедовщину. Аналогичную версию предварительно подтвердили и в Министерстве обороны. Кроме того, другой служивший в той же части срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей. Сообщалось, что суд рассмотрит уголовное дело Шамсутдинова с участием присяжных. Его арест продлили до конца октября.

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