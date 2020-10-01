В Киеве неизвестный с заточкой попытался прорваться к Михаилу Саакашвили — видео

В Киеве неизвестный мужчина зашёл в ресторан, где ужинал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и начал угрожать ему заточкой. Об этом сообщает издание Strana.ua . Охрана политика не подпустила к нему злоумышленника, однако задержать его тоже не успели.

Инцидент произошёл накануне вечером в ресторане Fabius. Мужчина с заточкой в руках уверенно направился к столику, где сидел Саакашвили, но ему тут же перегородили дорогу несколько мужчин. Они отвели незваного гостя в сторону и о чём-то с ним побеседовали, после чего он вновь подошёл к бывшему грузинскому лидеру. Напоследок злоумышленник что-то сказал Саакашвили. О чём именно говорили мужчины, неизвестно. После этого собеседник экс-президента показал ему какой-то жест и направился к выходу. Приехавшая на место полиция ни в самом ресторане, ни в его окрестностях подозрительного мужчину не нашла.