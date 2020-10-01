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В Киеве неизвестный с заточкой попытался прорваться к Михаилу Саакашвили — видео

Мужчине удалось скрыться до приезда полиции.

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Видео © Strana.ua

В Киеве неизвестный мужчина зашёл в ресторан, где ужинал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и начал угрожать ему заточкой. Об этом сообщает издание Strana.ua. Охрана политика не подпустила к нему злоумышленника, однако задержать его тоже не успели.

Инцидент произошёл накануне вечером в ресторане Fabius. Мужчина с заточкой в руках уверенно направился к столику, где сидел Саакашвили, но ему тут же перегородили дорогу несколько мужчин. Они отвели незваного гостя в сторону и о чём-то с ним побеседовали, после чего он вновь подошёл к бывшему грузинскому лидеру. Напоследок злоумышленник что-то сказал Саакашвили. О чём именно говорили мужчины, неизвестно. После этого собеседник экс-президента показал ему какой-то жест и направился к выходу. Приехавшая на место полиция ни в самом ресторане, ни в его окрестностях подозрительного мужчину не нашла.

Саакашвили заявил, что готов стать премьером Грузии, но максимум на два года

При этом политик добавил, что хочет прийти к власти только мирным путём.

Ранее Михаил Саакашвили назвал Украину "вторым домом", но захотел вернуться в Грузию. Однако министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что в случае возвращения Саакашвили на родину его ждёт тюремное заключение в комфортных условиях и с неплохим меню.

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