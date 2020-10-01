"Меня не бросят". Самая знаменитая уборщица России вступила в новую должность — видео

Видео © LIFE
35-летняя уборщица Марина Удгодская, которая случайно одержала победу на выборах главы поселения в Костромской области, поделилась с Лайфом своими планами на новой должности.
— Жители выбрали меня, проголосовали. Говорят, мол, будем тебе помогать. Ну, все вместе мы что-нибудь сделаем, они меня не бросят, и депутаты мне все помогут — это уже поддержка для меня. Я уже уверена [в успехе]. Хочется, чтобы всё получилось, — поделилась Марина.
Поучат управлять. Случайно победившую на выборах уборщицу решили отправить на экспресс-курсы35-летней чиновнице предстоит освоить основы сразу нескольких дисциплин, включая психологию.
Первым делом победительница выборов хочет заняться досугом для детей — например, организацией мест для купания, а также разобраться с дорогами, которые портятся из-за лесовозов.
По специальности женщина — продавец, но должность в единственном в деревне магазине занята, поэтому она подрабатывала уборщицей в местной администрации на четверть ставки. Также она была депутатом. У Марины есть муж и двое детей.
Стало известно, как вырастет зарплата случайно победившей на выборах уборщицыБольшую часть времени девушка раньше уделяла домашнему хозяйству. А теперь придётся отвечать за несколько посёлков.
Соседи и знакомые нового главы выразили уверенность, что на новом посту у неё всё получится, и заверили, что Марина — хороший, ответственный человек, который всегда может поддержать и выручить.
Напомним, Марина Удгодская оказалась техническим кандидатом, принять участие в выборах её попросил действующий на тот момент глава поселения. Однако местные жители неожиданно проголосовали за неё. Сама же уборщица заявляла, что не имеет представления о муниципальном управлении, но местные жители пообещали во всём поддерживать её. Сегодня Удгодская вступила в должность.
Комментариев: 0