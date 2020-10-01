"Меня не бросят". Самая знаменитая уборщица России вступила в новую должность — видео

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35-летняя уборщица Марина Удгодская, которая случайно одержала победу на выборах главы поселения в Костромской области, поделилась с Лайфом своими планами на новой должности.

— Жители выбрали меня, проголосовали. Говорят, мол, будем тебе помогать. Ну, все вместе мы что-нибудь сделаем, они меня не бросят, и депутаты мне все помогут — это уже поддержка для меня. Я уже уверена [в успехе]. Хочется, чтобы всё получилось, — поделилась Марина.

Первым делом победительница выборов хочет заняться досугом для детей — например, организацией мест для купания, а также разобраться с дорогами, которые портятся из-за лесовозов.

По специальности женщина — продавец, но должность в единственном в деревне магазине занята, поэтому она подрабатывала уборщицей в местной администрации на четверть ставки. Также она была депутатом. У Марины есть муж и двое детей.

Соседи и знакомые нового главы выразили уверенность, что на новом посту у неё всё получится, и заверили, что Марина — хороший, ответственный человек, который всегда может поддержать и выручить.