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Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями

Малыша назвали Арсением.

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Продюсер Яна Рудковская поделилась радостной новостью: она в четвёртый раз стала мамой мальчика. В браке с фигуристом Евгением Плющенко ребёнок стал вторым.

Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко, — написала Рудковская в "Инстаграме".

Фигурист Плющенко, в свою очередь, сообщил, что мальчик родился 25 сентября. Для него малыш стал третьим сыном — артист стал отцом ещё в браке с Марией Ермак. Старший сын пары Александр, известный как Гном Гномыч, порадовался, что у него теперь есть младший брат.

В комментариях у всех членов семьи подписчики поздравляют звёздную пару с прибавлением и желают здоровья и счастья.

Вероятно, счастливые родители обратились к суррогатной матери, так как совсем недавно продюсер призналась, что у неё не получается снова выносить ребёнка.

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Фотосессию актрисы в интересном положении опубликовал один из журналов.

Напомним, у Рудковской есть два сына от брака с миллионером Виктором Батуриным — родной Николай и Андрей, которого она усыновила. От фигуриста Евгения Плющенко продюсер родила сына Александра.

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