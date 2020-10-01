Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями

Продюсер Яна Рудковская поделилась радостной новостью: она в четвёртый раз стала мамой мальчика. В браке с фигуристом Евгением Плющенко ребёнок стал вторым.

— Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко, — написала Рудковская в "Инстаграме".

Фигурист Плющенко, в свою очередь, сообщил, что мальчик родился 25 сентября. Для него малыш стал третьим сыном — артист стал отцом ещё в браке с Марией Ермак. Старший сын пары Александр, известный как Гном Гномыч, порадовался, что у него теперь есть младший брат.

В комментариях у всех членов семьи подписчики поздравляют звёздную пару с прибавлением и желают здоровья и счастья.

Вероятно, счастливые родители обратились к суррогатной матери, так как совсем недавно продюсер призналась, что у неё не получается снова выносить ребёнка.