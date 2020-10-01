Российский экс-адвокат Фейгин выплатил Шарию 140 тысяч рублей по делу о клевете

Бывший российский адвокат Марк Фейгин полностью выполнил решение суда и выплатил украинскому блогеру, политическому обозревателю Анатолию Шарию оставшиеся 140 тысяч рублей по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом блогер написал в своём телеграм-канале.
— На эти деньги я частично оплачу деятельность пророссийских пропагандистов, унижающих украинскую власть и патриотов, — сыронизировал Шарий.
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Предыдущий штраф по проигранному делу Фейгин выплатил в октябре прошлого года, а до этого, в июне 2019-го, Шарий выиграл очередной суд у экс-адвоката о клевете.
Напомним, в апреле 2018 года Марка Фейгина лишили адвокатского статуса после представления Минюста РФ и заявления адвоката Сталины Гуревич, которая пожаловалась на неподобающие высказывания в её адрес и адрес Шария.
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