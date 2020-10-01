Собянин оценил возможность возвращения пропусков из-за коронавируса в Москве

На сегодняшний день в Москве нет необходимости вводить пропускной режим из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
С 5 октября в Москве переход на удалёнку станет обязательнымСергей Собянин привёл статистику по заболеваемости коронавирусом: увеличивается число тяжёлых больных и госпитализаций.
— Пока вводить пропускной режим нет необходимости. Всё будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать домашний режим для тех, кто старше 65, уход на удалёнку, будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, в учреждениях, в торговле, то дай бог это не понадобится, — рассудил градоначальник. — А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придётся принимать жёсткие меры, очень высокая.
На севере Москвы закрыли целый рынок. Снова из-за нарушения санитарных мерТеперь руководству может грозить штраф до полумиллиона рублей.
Ранее в четверг Собянин заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, однако ситуация сложная и "упрощать её не нужно".
Мэр также предупредил, что в городе ожидается по три тысячи новых заболевших в сутки. Сегодня число госпитализированных увеличилось вдвое по сравнению с двухнедельной картиной.
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Напомним, что в Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек. Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь — каждый день проводится около 60 тысяч исследований.
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