Собянин оценил возможность возвращения пропусков из-за коронавируса в Москве

На сегодняшний день в Москве нет необходимости вводить пропускной режим из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

— Пока вводить пропускной режим нет необходимости. Всё будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать домашний режим для тех, кто старше 65, уход на удалёнку, будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, в учреждениях, в торговле, то дай бог это не понадобится, — рассудил градоначальник. — А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придётся принимать жёсткие меры, очень высокая.

Ранее в четверг Собянин заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, однако ситуация сложная и "упрощать её не нужно".

Мэр также предупредил, что в городе ожидается по три тысячи новых заболевших в сутки. Сегодня число госпитализированных увеличилось вдвое по сравнению с двухнедельной картиной.

