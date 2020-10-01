Собянин назвал причину для жёстких ограничений и санкций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если горожане будут наплевательски относиться к противокоронавирусным мерам, таким как масочно-перчаточный режим и удалённая работа, то столицу будут ждать более жёсткие ограничения.
— Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придётся принимать жёсткие меры, очень высокая, — заверил градоначальник в эфире "России 24".
В Москве ожидается рост заболевших коронавирусом до трёх тысяч в суткиТем не менее о второй волне эпидемии речь не идёт.
Среди мер, которые надо соблюдать, он назвал переход части сотрудников на дистанционную работу, домашний режим для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидемиологической безопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и торговле.
Также мэр отметил, что не соблюдающих переход на удалёнку работодателей могут начать наказывать.
— Если уже совсем не услышат, тогда будем вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить [сотрудников на удалённую работу], — отметил он.
С 5 октября в Москве переход на удалёнку станет обязательнымСергей Собянин привёл статистику по заболеваемости коронавирусом: увеличивается число тяжёлых больных и госпитализаций.
Напомним, что в Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек. Рост числа пациентов объясняется целым рядом факторов, среди которых — массовые нарушения противоэпидемиологических мер. В столице уже закрыто более 60 магазинов, в которых были неоднократно зафиксированы такие нарушения.
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