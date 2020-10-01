Собянин назвал причину для жёстких ограничений и санкций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если горожане будут наплевательски относиться к противокоронавирусным мерам, таким как масочно-перчаточный режим и удалённая работа, то столицу будут ждать более жёсткие ограничения.

— Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придётся принимать жёсткие меры, очень высокая, — заверил градоначальник в эфире "России 24".

Среди мер, которые надо соблюдать, он назвал переход части сотрудников на дистанционную работу, домашний режим для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидемиологической безопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и торговле.

Также мэр отметил, что не соблюдающих переход на удалёнку работодателей могут начать наказывать.

— Если уже совсем не услышат, тогда будем вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить [сотрудников на удалённую работу], — отметил он.