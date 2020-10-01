В Москве ожидается рост заболевших коронавирусом до трёх тысяч в сутки

Число заболевших коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к трём тысячам в сутки. Об этом в четверг заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня число госпитализированных увеличилось вдвое по сравнению с двухнедельной картиной.
Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нетТем не менее в городе ожидается по три тысячи новых заболевших в сутки.
— Сейчас видна явная серьёзная динамика. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трём тысячам в сутки, — предупредил он в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем Собянин заверил, что столица обеспечена коечным фондом для пациентов с CoViD-19. Ежедневно из резерва выводят дополнительные блоки в больницах.
С 5 октября в Москве переход на удалёнку станет обязательнымСергей Собянин привёл статистику по заболеваемости коронавирусом: увеличивается число тяжёлых больных и госпитализаций.
— В настоящее время у нас достаточно коечного фонда. Каждый день из резерва выводим дополнительные блоки больниц, не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под CoViD и были в горячем резерве. Кроме этого, мы имеем большой резерв, связанный с мобильными госпиталями, — отметил мэр.
В Москве госпитализирован с коронавирусом дирижёр Юрий БашметВместе с ним в больницу попала и супруга.
Напомним, что в Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек. Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь — каждый день проводится около 60 тысяч исследований.
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