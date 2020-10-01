В Москве ожидается рост заболевших коронавирусом до трёх тысяч в сутки

Число заболевших коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к трём тысячам в сутки. Об этом в четверг заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, сегодня число госпитализированных увеличилось вдвое по сравнению с двухнедельной картиной.

— Сейчас видна явная серьёзная динамика. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трём тысячам в сутки, — предупредил он в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем Собянин заверил, что столица обеспечена коечным фондом для пациентов с CoViD-19. Ежедневно из резерва выводят дополнительные блоки в больницах.

— В настоящее время у нас достаточно коечного фонда. Каждый день из резерва выводим дополнительные блоки больниц, не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под CoViD и были в горячем резерве. Кроме этого, мы имеем большой резерв, связанный с мобильными госпиталями, — отметил мэр.