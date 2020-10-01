Ярославский полицейский жёстко скрутил подростка, но в МВД нарушений не увидели

Видео © VK / "Свободный Ярославль"
Жители Ярославля распространили в соцсетях видеоролик, на котором сотрудник полиции жёстко задерживает подростка. Начало конфликта в кадр не попало, однако из описания к видео в паблике следует, что правоохранитель решил проверить велосипед юноши по базе угонов, но получил отказ.
Полицейский решил задержать подростка, но тот оказал активное сопротивление, сорвав с формы сотрудника значок. Ошибочно предполагая, что парню уже есть 16 лет, правоохранитель скрутил его и получил в ответ угрозы от задержанного.
Юноше всё же удалось вырваться, а полицейский переключился на велосипед, на котором в этот момент пытались уехать друзья подростка. Выяснить, числится ли транспортное средство в угоне, так и не удалось, а конец самого конфликта на камеры не попал.
Афроамериканца застрелили при попытке отобрать пистолет у полицейского в США — видеоОн скончался на месте.
Позже ситуацию прокомментировали в региональном УМВД России. Оказалось, что парень уже привлекался к ответственности и стоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Кроме того, в полиции пояснили, что после требования полицейского предоставить велосипед к проверке подросток попытался наехать на представителя власти и в целом вёл себя неадекватно. Теперь с опекунами парня проводится профилактическая работа.
Ранее Лайф рассказывал, что в аэропорту Красноярска пьяный дебошир жёстко избил полицейского во время задержания. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Комментариев: 0