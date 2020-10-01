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Ярославский полицейский жёстко скрутил подростка, но в МВД нарушений не увидели

Стало известно, что юноша стоит на учёте в ПДН.

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Видео © VK / "Свободный Ярославль"

Жители Ярославля распространили в соцсетях видеоролик, на котором сотрудник полиции жёстко задерживает подростка. Начало конфликта в кадр не попало, однако из описания к видео в паблике следует, что правоохранитель решил проверить велосипед юноши по базе угонов, но получил отказ.

Полицейский решил задержать подростка, но тот оказал активное сопротивление, сорвав с формы сотрудника значок. Ошибочно предполагая, что парню уже есть 16 лет, правоохранитель скрутил его и получил в ответ угрозы от задержанного.

Юноше всё же удалось вырваться, а полицейский переключился на велосипед, на котором в этот момент пытались уехать друзья подростка. Выяснить, числится ли транспортное средство в угоне, так и не удалось, а конец самого конфликта на камеры не попал.

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Он скончался на месте.

Позже ситуацию прокомментировали в региональном УМВД России. Оказалось, что парень уже привлекался к ответственности и стоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Кроме того, в полиции пояснили, что после требования полицейского предоставить велосипед к проверке подросток попытался наехать на представителя власти и в целом вёл себя неадекватно. Теперь с опекунами парня проводится профилактическая работа.

Ранее Лайф рассказывал, что в аэропорту Красноярска пьяный дебошир жёстко избил полицейского во время задержания. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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