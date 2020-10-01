Чемпиона по ММА задержали после драки со стрельбой в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали чемпиона России по грэпплингу Умара Вахаева после стрельбы у дома по Южному шоссе. Об этом сообщает Пятый канал.

Информация о происшествии поступила в полицию накануне. Прибывшие правоохранители изъяли на месте две стреляные гильзы, а вскоре им удалось остановить автомобиль "Мерседес-Бенц", в котором находились предполагаемые злоумышленники. Среди них, по данным СМИ, оказался и спортсмен.

Выяснилось, что перестрелке предшествовала драка, которая попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что несколько человек о чём-то спорят, вероятно, на повышенных тонах, а позже в ход идут кулаки. Завершается всё бегством.

По результатам баллистической экспертизы, гильзы относились к патронам самодельного пистолета калибра девять миллиметров. Стоит отметить, что из городских больниц не поступало данных о пострадавших. Полиции предстоит выяснить, с какой целью злоумышленники стреляли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.