Напали со спины. В Москве зарезали директора приюта для бездомных животных

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В московской Некрасовке убили директора приюта для бездомных животных подполковника МВД в отставке Александра Шестакова. Неизвестный вонзил в шею 55-летнего мужчины нож. Как сообщил источник Лайфа, убийца напал со спины, а затем сбежал.
Волонтёры и сотрудники приюта отмечают, что Шестаков был добрым и бесконфликтным человеком, который умел найти общий язык с кем угодно.
— Если мне нужна была помощь и я хотела получить результат, всегда обращалась к Александру Дмитриевичу. Со всеми умел найти общий язык, — поделилась с Лайфом волонтёр Светлана, отметив, что Шестаков трудился в приюте около двух лет.
Знакомые с погибшим также рассказывают, что подполковнику в отставке не поступало явных угроз, не было проблем и с приютом.
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Стоит отметить, что территория учреждения, где случилась трагедия, огорожена высоким забором, также есть охрана. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка зарезала мужа, чтобы сходить поспать к соседу.
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