Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Напали со спины. В Москве зарезали директора приюта для бездомных животных

Коллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.

896

Видео © LIFE

В московской Некрасовке убили директора приюта для бездомных животных подполковника МВД в отставке Александра Шестакова. Неизвестный вонзил в шею 55-летнего мужчины нож. Как сообщил источник Лайфа, убийца напал со спины, а затем сбежал.

Волонтёры и сотрудники приюта отмечают, что Шестаков был добрым и бесконфликтным человеком, который умел найти общий язык с кем угодно.

Если мне нужна была помощь и я хотела получить результат, всегда обращалась к Александру Дмитриевичу. Со всеми умел найти общий язык, — поделилась с Лайфом волонтёр Светлана, отметив, что Шестаков трудился в приюте около двух лет.

Знакомые с погибшим также рассказывают, что подполковнику в отставке не поступало явных угроз, не было проблем и с приютом.

Версия с поездом — не единственная. Сотрудницу американского посольства в Киеве мог убить высокий брюнет

Правоохранители ведут его поиски.

Стоит отметить, что территория учреждения, где случилась трагедия, огорожена высоким забором, также есть охрана. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянка зарезала мужа, чтобы сходить поспать к соседу.

Выбор редакции

Собянин оценил возможность возвращения пропусков из-за коронавируса в Москве

сегодня в 15:21

Версия с поездом — не единственная. Сотрудницу американского посольства в Киеве мог убить высокий брюнет

вчера в 19:05

Российского туриста насмерть придавило автоматическим окном в Турции

сегодня в 15:24

Корчевников шуткой подтвердил слухи о глухоте

сегодня в 15:32

Мама второклассника попросила в Сети помощи с детской задачей, но даже профессор не смог её решить

сегодня в 15:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.