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Путин назначил нового главу Мосгорсуда

Им стал бывший председатель Северо-Кавказского окружного военного суда.

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Михаил Птицын. Фото © Пресс-служба Южного окружного военного суда / ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателем Мосгорсуда Михаила Птицына. Он заменит Ольгу Егорову, которая была главой МГС с 2000 года. Указ вступит в силу 24 октября сроком на шесть лет.

Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича, — говорится в документе.

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Ранее должность первого заместителя главы верхней палаты занимал Николай Фёдоров.

Птицын родился в 1963 году. В 1984-м окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище войск ПВО. С 1989 по 1992 год учился на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны РФ. На протяжении пяти лет служил в Вооружённых силах СССР. С 2004 по 2012 год был членом президиума Совета судей РФ. В 2016 году был назначен председателем Северо-Кавказского окружного военного суда (теперь — Южный окружной военный суд).

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