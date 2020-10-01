Путин назначил нового главу Мосгорсуда

Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателем Мосгорсуда Михаила Птицына. Он заменит Ольгу Егорову , которая была главой МГС с 2000 года. Указ вступит в силу 24 октября сроком на шесть лет.

Птицын родился в 1963 году. В 1984-м окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище войск ПВО. С 1989 по 1992 год учился на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны РФ. На протяжении пяти лет служил в Вооружённых силах СССР. С 2004 по 2012 год был членом президиума Совета судей РФ. В 2016 году был назначен председателем Северо-Кавказского окружного военного суда (теперь — Южный окружной военный суд).