Шария возмутил ультиматум Зеленского президенту Польши. Напомнил, о ком печётся лидер Украины

Требование президента Украины Владимира Зеленского восстановить "осквернённое захоронение" членов УПА* на горе Монастырь возле польского села Верхрата является преступлением против народа Польши. Возмущение ультиматумом выразил украинский блогер, политический обозреватель Анатолий Шарий.

— Захоронены там люди, которые участвовали в так называемом рейде УПА на пассажирский поезд на маршруте "Белжец" [нацистский концлагерь] — Рава-Русская. Воины УПА остановили поезд и начали убивать пассажиров, предварительно отделив украинцев и немцев, которые там ехали, от поляков. И поляков просто по принципу, что у них национальность — поляки, начали убивать, — объяснил он в беседе с Pravda.ru.

Шарий отметил, что во время рейда на мирный поезд летом 1944 года погибло более 70 мирных граждан, из которых 33 женщины. Тела убитых были обезображены до неузнаваемости, а личности всех жертв так и не удалось установить, добавил обозреватель.

Напомним, памятник боевикам УПА в Верхрате был уничтожен в октябре 2016 года. 11 сентября 2020 года Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Во время той беседы лидер Незалежной поставил коллеге ультиматум: к их ближайшей встрече "восстановить осквернённую могилу воинов УПА" на горе Монастырь и внести её в реестр воинских захоронений. Дуда выразил надежду, что до следующей встречи этот вопрос будет снят с повестки.