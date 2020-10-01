Российского туриста насмерть придавило автоматическим окном в Турции

В Турции в результате несчастного случая погиб российский турист. Мужчину придавило автоматическим окном, в результате чего тот задохнулся.

Как сообщает телеканал "НТР 24", 57-летний житель Татарстана приехал на отдых вместе с семьёй. В номере отеля на мансарде было установлено специальное автоматическое окно, которое закрылось в тот момент, когда мужчина выглянул на улицу.

— Оно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся, — рассказала дочь погибшего.

По словам девушки, никакой помощи от отеля семья так и не дождалась, а на встречу с родственниками туриста руководство гостиницы приезжать якобы отказалось, прислав вместо себя менеджера. Она также заявила, что предоставлять результаты вскрытия тела турецкая сторона не торопится.

— Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России, — добавила девушка.

Сейчас тело мужчины находится в Турции. В ближайшее время его отдельным рейсом доставят в Россию, где оно будет передано сыну погибшего. Семья опасается, что после первого вскрытия повторная экспертиза не покажет истинной причины смерти, в связи с чем вину отеля будет доказать труднее.