Прокурор ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения бывшему срочнику Шамсутдинову

Прокурор во время предварительного заседания по делу бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о расстреле сослуживцев осенью 2019 года ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения. Об этом сообщил адвокат подсудимого Руслан Нагиев.

— Есть некоторые телесные повреждения, которые Шамсутдинов якобы причинил потерпевшим, они, по мнению прокурора, были причинены до известных событий, — сказал Нагиев журналистам.

Адвокат уточнил, что представители защиты, свою очередь заявили об исключении из дела некоторых доказательств, которые посчитали недопустимыми. В частности, речь идёт о приобщении рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. В ней ставится под сомнение заключение экспертизы из-за ряда нарушений.

Суд 1 октября озвучит решения по прозвучавшим ходатайствам. Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда прошло в Чите 29 сентября. Оно состоялось в закрытом режиме.