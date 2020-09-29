Прокурор ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения бывшему срочнику Шамсутдинову

Прокурор во время предварительного заседания по делу бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о расстреле сослуживцев осенью 2019 года ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения. Об этом сообщил адвокат подсудимого Руслан Нагиев.
— Есть некоторые телесные повреждения, которые Шамсутдинов якобы причинил потерпевшим, они, по мнению прокурора, были причинены до известных событий, — сказал Нагиев журналистам.
Бывшему срочнику Шамсутдинову продлили арест до 26 октябряПредварительное слушание в военном суде пройдёт 29 сентября.
Адвокат уточнил, что представители защиты, свою очередь заявили об исключении из дела некоторых доказательств, которые посчитали недопустимыми. В частности, речь идёт о приобщении рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. В ней ставится под сомнение заключение экспертизы из-за ряда нарушений.
Суд 1 октября озвучит решения по прозвучавшим ходатайствам. Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда прошло в Чите 29 сентября. Оно состоялось в закрытом режиме.
Бывший солдат-срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцевМолодой человек после караула убил восемь человек и ранил двоих.
Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убил восемь человек и ранил двоих. Одной из наиболее вероятных причин произошедшего назвали дедовщину. Эту же версию предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, другой служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей.
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