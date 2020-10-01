Опрос: Большинство россиян поддерживают идею многодневного голосования

Большинство россиян (77%) одобрили многодневный формат выборов и выступили за его сохранение. Таковы результаты опроса, размещённые на сайте ВЦИОМа.

В целом об удобстве такого голосования заявили 78% респондентов. Среди тех, кто принимал участие в голосовании, эта доля доходит до 84%.

Среди причин удобства такой формы волеизъявления опрошенные выделили отсутствие больших очередей и суеты, низкие риски подхватить CoViD-19 и возможность прийти в удобное время.

Одобряют идею проведения голосования в следующем году таким же образом 61% россиян, а среди тех, кто принимал участие в голосовании в этом году, — 71%.