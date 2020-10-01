Опрос: Большинство россиян поддерживают идею многодневного голосования

Большинство россиян (77%) одобрили многодневный формат выборов и выступили за его сохранение. Таковы результаты опроса, размещённые на сайте ВЦИОМа.
В целом об удобстве такого голосования заявили 78% респондентов. Среди тех, кто принимал участие в голосовании, эта доля доходит до 84%.
Среди причин удобства такой формы волеизъявления опрошенные выделили отсутствие больших очередей и суеты, низкие риски подхватить CoViD-19 и возможность прийти в удобное время.
Одобряют идею проведения голосования в следующем году таким же образом 61% россиян, а среди тех, кто принимал участие в голосовании в этом году, — 71%.
Случайно выигравшая выборы уборщица вступила в должностьВ первый рабочий день у неё уже запланировано несколько встреч и публичное выступление.
Единый день голосования состоялся в РФ в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней состоялись в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, ещё в 11 — в местные парламенты. При этом досрочное голосование стартовало 11 сентября. Эксперты в целом положительно оценили формат, который впервые был опробован летом 2020 года во время всероссийского голосования по внесению изменений в конституцию. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки.
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