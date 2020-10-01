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Матчи будут огненными! "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников в ЛЧ

В Женеве состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, где впервые в истории сыграют сразу три наших клуба.

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Фото © twitter.com/ChampionsLeague

Петербургский "Зенит" попал в группу F, где сыграет с дортмундской "Боруссией" (Германия), "Лацио" (Италия) и "Брюгге" (Бельгия).

Московский "Локомотив" — в группе А с "Баварией" (Германия), "Атлетико Мадрид" (Испания) и "Зальцбургом" (Австрия).

"Краснодару", который впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, выпала группа Е. Соперники — "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия) и "Ренн" (Франция).

Полный список групп выглядит так:

Матчи первого тура запланированы на 20–21 октября.

От создания клуба до Лиги чемпионов — за 12 лет. Невероятная история "Краснодара"

Футбольный клуб "Краснодар" в этом сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. Коллектив Сергея Галицкого шёл к этому последние несколько лет. А ведь, в отличие от "Зенита", "Локомотива", ЦСКА и "Спартака", краснодарская команда совсем молодая — она появилась на свет каких-то 12 лет назад. Вспоминаем путь "Краснодара": от проекта мечты до участника ЛЧ.

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