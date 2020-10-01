Матчи будут огненными! "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников в ЛЧ

От создания клуба до Лиги чемпионов — за 12 лет. Невероятная история "Краснодара" Футбольный клуб "Краснодар" в этом сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. Коллектив Сергея Галицкого шёл к этому последние несколько лет. А ведь, в отличие от "Зенита", "Локомотива", ЦСКА и "Спартака", краснодарская команда совсем молодая — она появилась на свет каких-то 12 лет назад. Вспоминаем путь "Краснодара": от проекта мечты до участника ЛЧ.