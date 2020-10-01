Матчи будут огненными! "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников в ЛЧ

Петербургский "Зенит" попал в группу F, где сыграет с дортмундской "Боруссией" (Германия), "Лацио" (Италия) и "Брюгге" (Бельгия).
Московский "Локомотив" — в группе А с "Баварией" (Германия), "Атлетико Мадрид" (Испания) и "Зальцбургом" (Австрия).
"Краснодару", который впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, выпала группа Е. Соперники — "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия) и "Ренн" (Франция).
Полный список групп выглядит так:
The official result of the #UCLdraw! 🤩— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3
Матчи первого тура запланированы на 20–21 октября.
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