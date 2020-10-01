От создания клуба до Лиги чемпионов — за 12 лет. Невероятная история "Краснодара"

22 февраля 2008 года — основание клуба

Именно в конце февраля 2008 года "Краснодар" получил лицензию для участия в профессиональных соревнованиях, став второй футбольной командой в городе после "Кубани". Мечты о Лиге чемпионов были пока далеко: клубу Сергея Галицкого предстояло начать свой путь с самых низов профессионального российского футбола. "Краснодар" заявился в ПФЛ — третий по силе дивизион страны.

12 апреля 2008 года — первый официальный матч

Первую официальную игру в своей истории "Краснодар" провёл в Таганроге, где встречался с командой "Ника" из Красного Сулина. Матч завершился нулевой ничьей. Однако и первой победы долго ждать не пришлось: уже 16 апреля "Краснодар" взял верх над сочинской "Жемчужиной".

15 января 2009 года — повышение в классе

По итогам первого в истории сезона "Краснодар" занял третье место в ПФЛ. Однако из-за того, что некоторые команды не смогли обеспечить финансовые условия для перехода в лигу рангом повыше, эту привилегию предложили краснодарцам как обладателям бронзовых медалей. Так "Краснодар" оказался в Первом дивизионе, который сегодня называется Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

25 января 2011 года — выход в высший дивизион

"Краснодар" против "Спартака" в 2011 году. Фото © СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС / Татьяна Дорогутина

В Первой лиге "Краснодар" сначала финишировал десятым, а затем — пятым, однако именно по итогам второго сезона оказался в Премьер-лиге. Дело в том, что "Сатурн" добровольно самоустранился, у "КамАЗа" и "Нижнего Новгорода" не хватило денег для участия в РПЛ, а включить вылетевшую "Аланию" в список участников запретил УЕФА. Так выбор пал на занявший пятое место "Краснодар", которому удалось всего за три года проделать путь от создания клуба до выхода в элитный дивизион российского футбола.

15 мая 2014 года — выход в Лигу Европы

"Краснодар" играет против венгерского "Диошдьёра" во время своей первой еврокампании. Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Тимкив

Поначалу "Краснодар" обосновался в середине турнирной таблицы РПЛ, заняв в первых двух сезонах девятое и десятое места. Однако в третьем сезоне в элите "быки" сумели запрыгнуть аж на пятую строчку, обеспечив себе таким образом участие в еврокубках. Краснодарцы добрались до группового раунда, но в плей-офф выйти не смогли.

30 мая 2015 года — первые медали РПЛ

Ари и Роман Широков — творцы первого бронзового успеха "Краснодара". Фото © Sport-Express / TASS / Александр Фёдоров

По итогам сезона 2014/15, который стал для "Краснодара" четвёртым в элите российского футбола, клуб Сергея Галицкого впервые финишировал в призовой тройке, заняв третье место и завоевав бронзовые медали. При этом "быки" уступили ЦСКА лишь по дополнительным показателям, а очков набрали столько же.

26 мая 2019 года — первые матчи в ЛЧ

"Краснодар" узнал своего первого соперника в ЛЧ. Фото © EPA / SALVATORE DI NOLFI

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые добился права играть в Лиге чемпионов, но только на квалификационной стадии. Чтобы попасть в групповой этап, "быкам" нужно было обыгрывать "Порту" и "Олимпиакос". С португальцами краснодарцы справились, а вот на греков сил не хватило.

30 сентября 2020 года — первый выход в групповой этап ЛЧ

"Краснодар" — участник ЛЧ сезона 2020/21. Фото © EPA / DIMITRIS TOSIDIS