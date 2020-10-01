Глушаков стал игроком "Химок"

Известный футболист Денис Глушаков, который в последние месяцы находится без клуба, подписал контракт с подмосковными "Химками". Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона.
— Рады приветствовать в "Химках" и желаем удачи в составе нашей команды! — говорится в заявлении клуба.
🤝 Денис Глушаков подписал контракт с «Химками»https://t.co/1UHY5FoqO0 pic.twitter.com/fRen14Exm8— ФК Химки (@fc_khimki) October 1, 2020
Последним местом работы Глушакова был "Ахмат", но в июле стало известно, что игрок покинул команду. Ранее он выступал за "Спартак" и "Локомотив".
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