Глушаков стал игроком "Химок"

Известный футболист Денис Глушаков, который в последние месяцы находится без клуба, подписал контракт с подмосковными "Химками". Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона.

— Рады приветствовать в "Химках" и желаем удачи в составе нашей команды! — говорится в заявлении клуба.