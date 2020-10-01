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Глушаков стал игроком "Химок"

Контракт подписан до конца сезона.

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Фото © ФК "Химки"

Известный футболист Денис Глушаков, который в последние месяцы находится без клуба, подписал контракт с подмосковными "Химками". Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона.

Рады приветствовать в "Химках" и желаем удачи в составе нашей команды! говорится в заявлении клуба.

Последним местом работы Глушакова был "Ахмат", но в июле стало известно, что игрок покинул команду. Ранее он выступал за "Спартак" и "Локомотив".

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