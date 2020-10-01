В Москве задержан предполагаемый убийца директора приюта для животных

В Москве задержали молодого человека — предполагаемого убийцу директора приюта для бездомных животных, которого сегодня пырнули ножом в шею. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержанного отвезли на допрос. По данным нашего источника, это Игорь П. 1995 года рождения. Он находится в ОВД "Некрасовка".