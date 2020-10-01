В Москве задержан предполагаемый убийца директора приюта для животных

В Москве задержали молодого человека — предполагаемого убийцу директора приюта для бездомных животных, которого сегодня пырнули ножом в шею. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Задержанного отвезли на допрос. По данным нашего источника, это Игорь П. 1995 года рождения. Он находится в ОВД "Некрасовка".
Напали со спины. В Москве зарезали директора приюта для бездомных животныхКоллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.
Напомним, в Москве сегодня убили директора приюта для бездомных животных, 55-летнего подполковника МВД в отставке Александра Шестакова. Неизвестный вонзил в шею мужчины нож. Как сообщил наш источник, убийца напал со спины, а затем сбежал.
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