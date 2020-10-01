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В Москве задержан предполагаемый убийца директора приюта для животных

Подозреваемого доставили в отдел для допроса.

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Фото © ТАСС / Жбанков Михаил

В Москве задержали молодого человека — предполагаемого убийцу директора приюта для бездомных животных, которого сегодня пырнули ножом в шею. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержанного отвезли на допрос. По данным нашего источника, это Игорь П. 1995 года рождения. Он находится в ОВД "Некрасовка".

Напали со спины. В Москве зарезали директора приюта для бездомных животных

Коллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.

Напомним, в Москве сегодня убили директора приюта для бездомных животных, 55-летнего подполковника МВД в отставке Александра Шестакова. Неизвестный вонзил в шею мужчины нож. Как сообщил наш источник, убийца напал со спины, а затем сбежал.

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