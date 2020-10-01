Кот-дебошир из Краснодара разгромил пивной магазин и убежал — видео

Хозяйка посмотрела запись с камер и так расстроилась, что кот теперь никогда не останется один Девушка установила камеру дома, чтобы следить за своим котом. То, что она увидела, разбило ей сердце, ведь видео — доказательство того, что даже "гуляющие сами по себе" скучают по хозяевам.