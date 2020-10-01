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Кот-дебошир из Краснодара разгромил пивной магазин и убежал — видео

Четырёхлапый упал с высоты, после чего обрушилась часть потолка.

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Видео © Телеграм-канал Hue

В Краснодаре кот устроил настоящий погром в дегустационной комнате одного из пивных магазинов города. Видео инцидента опубликовано на одном из каналов в "Телеграме".

Как рассказал директор заведения, день проходил как обычно и ничего не предвещало беды. Хвостатый дебошир ворвался в помещение очень неожиданно и нанёс существенный ущерб магазину. На кадрах видно, что кот падает с высоты, после этого на пол обрушилась часть потолка.

Хозяйка посмотрела запись с камер и так расстроилась, что кот теперь никогда не останется один

Девушка установила камеру дома, чтобы следить за своим котом. То, что она увидела, разбило ей сердце, ведь видео — доказательство того, что даже "гуляющие сами по себе" скучают по хозяевам.

По всей видимости, животное очень испугалось падения, при этом зашедший в комнату сотрудник лишь умилённо улыбнулся.

Добавим, что сейчас с четырёхлапым всё хорошо, после случившегося его поймали, чтобы покормить, однако кот отказался от приёма пищи и убежал.

Ранее Лайф рассказывал о десяти котах, которые любят подглядывать за хозяевами в самые интимные моменты.

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В Сети уже несколько дней разыскивают пушистого невидимку, но не у каждого это получается.

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