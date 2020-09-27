Хозяйка посмотрела запись с камер и так расстроилась, что кот теперь никогда не останется один

Недавно в TikTok завирусилась запись с домашней камеры наблюдения. Кот по кличке Гленн завоевал сердца тысяч пользователей и, главное, своей хозяйки. Раньше Алекса из США без зазрения совести оставляла питомца дома в одиночестве, ведь была уверена — котам и так хорошо. Но, когда она увидела, как страдает её любимец, поклялась с ним больше не расставаться.

Кадры из видео © TikTok / glennthebabycat

Я думала, что кошачья камера успокоит меня, когда я оставляю Гленна одного дома... но нет glennthebabycat

На записи видно (и слышно), как реагирует котейка на любой шум за окном. Когда Алекса паркуется на улице, маленький Гленн бежит по комнате, мяукает и царапает дверь, пока хозяйка наконец не входит домой, пишет Bored Panda. Теперь девушка пообещала сделать всё возможное, чтобы её любимец как можно меньше времени проводил один.

Увидеть запись было просто душераздирающе! Мы уже ищем ещё одного кота, чтобы у него была компания в будущем Алекса

Фото © Instagram / glennthebabycat

В комментариях под вирусным видео пользователи не смогли сдержать своих эмоций. Ведь они, так же как когда-то Алекса, думали, что котам в одиночестве намного лучше.

Это так мило! Да, найди Гленну друга-кота! Но придётся потрудиться, ведь кошек нужно знакомить друг с другом очень аккуратно и постепенно Пользователь TikTok