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Хозяйка посмотрела запись с камер и так расстроилась, что кот теперь никогда не останется один

Девушка установила камеру дома, чтобы следить за своим котом. То, что она увидела, разбило ей сердце, ведь видео — доказательство того, что даже "гуляющие сами по себе" скучают по хозяевам.

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Фото © Instagram / glennthebabycat

Недавно в TikTok завирусилась запись с домашней камеры наблюдения. Кот по кличке Гленн завоевал сердца тысяч пользователей и, главное, своей хозяйки. Раньше Алекса из США без зазрения совести оставляла питомца дома в одиночестве, ведь была уверена — котам и так хорошо. Но, когда она увидела, как страдает её любимец, поклялась с ним больше не расставаться.

Кадры из видео © TikTok / glennthebabycat

Я думала, что кошачья камера успокоит меня, когда я оставляю Гленна одного дома... но нет

glennthebabycat

На записи видно (и слышно), как реагирует котейка на любой шум за окном. Когда Алекса паркуется на улице, маленький Гленн бежит по комнате, мяукает и царапает дверь, пока хозяйка наконец не входит домой, пишет Bored Panda. Теперь девушка пообещала сделать всё возможное, чтобы её любимец как можно меньше времени проводил один.

Увидеть запись было просто душераздирающе! Мы уже ищем ещё одного кота, чтобы у него была компания в будущем

Алекса

Фото © Instagram / glennthebabycat

Фото © Instagram / glennthebabycat

В комментариях под вирусным видео пользователи не смогли сдержать своих эмоций. Ведь они, так же как когда-то Алекса, думали, что котам в одиночестве намного лучше.

Это так мило! Да, найди Гленну друга-кота! Но придётся потрудиться, ведь кошек нужно знакомить друг с другом очень аккуратно и постепенно

Пользователь TikTok

Гленн так сладко мяукает! Он очень милый. Я большая любительница кошек и поэтому всегда советую заводить как минимум двух кошек... если не трёх и больше

Пользовательница TikTok

Кота так смешно подстригли, что вместо обворожительного красавчика он стал героем-мемом

Кота готовили к операции, но когда сбрили шерсть, поняли, что перед ними стоит новый мем.

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