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Пользователи Reddit сломали глаза из-за фото с котом, которого даже хозяин нашёл не с первой попытки

В Сети уже несколько дней разыскивают пушистого невидимку, но не у каждого это получается.

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Фото © Reddit / pizzaslayer111

То, что коты — те ещё фокусники, чей любимый трюк — исчезновение, известный факт, и в доказательствах он не нуждается. Но четырёхлапые Гудини не устают демонстрировать свои способности по поводу и без. Так, пользователь портала Reddit pizzaslayer111 поделился с подписчиками снимком, на котором были видны часть гостиной и коридора. А вот чего не было — так это кота, хоть парень и божился, что пушистик там есть.

Фото © Reddit / pizzaslayer111

Фото © Reddit / pizzaslayer111

На поиски невидимки у пользователей Сети ушло много времени. Опытные кошатники сразу принялись искать невидимку на люстре и среди книг, но это оказалось тщетно. У некоторых уходило по десять минут, чтобы обнаружить питомца на фото — обилие мелких деталей совсем не помогало делу, пишет Daily Star.

Фото © Reddit / pizzaslayer111

Фото © Reddit / pizzaslayer111

Пост pizzaslayer111 за несколько дней набрал более 22 тысяч лайков и множество наград от повеселившихся пользователей. В комментариях они ломали головы, а найдя пушистика — недоумевали, как не заметили его на таком видном месте. Что говорить, котики в который раз доказали своё превосходство над человеческой расой.

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И хоть за многие злодеяния усатые негодяи получили выговор, останавливаться на достигнутом они не планируют.

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