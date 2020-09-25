Пользователи Reddit сломали глаза из-за фото с котом, которого даже хозяин нашёл не с первой попытки

То, что коты — те ещё фокусники, чей любимый трюк — исчезновение, известный факт, и в доказательствах он не нуждается. Но четырёхлапые Гудини не устают демонстрировать свои способности по поводу и без. Так, пользователь портала Reddit pizzaslayer111 поделился с подписчиками снимком, на котором были видны часть гостиной и коридора. А вот чего не было — так это кота, хоть парень и божился, что пушистик там есть.
На поиски невидимки у пользователей Сети ушло много времени. Опытные кошатники сразу принялись искать невидимку на люстре и среди книг, но это оказалось тщетно. У некоторых уходило по десять минут, чтобы обнаружить питомца на фото — обилие мелких деталей совсем не помогало делу, пишет Daily Star.
Пост pizzaslayer111 за несколько дней набрал более 22 тысяч лайков и множество наград от повеселившихся пользователей. В комментариях они ломали головы, а найдя пушистика — недоумевали, как не заметили его на таком видном месте. Что говорить, котики в который раз доказали своё превосходство над человеческой расой.
WOW-animals
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