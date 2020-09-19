В Рунете пользователи поделились фото пушистых рецидивистов, которым уже никак не отмазаться

Любой котовладелец может рассказать, что кошки — это не только несколько килограммов счастья и умиления
Зачастую это хулиганьё, вооружённое когтями и потерявшее последние крохи совести на пути эволюции в демона
Поэтому пользовательница "Твиттера" Milky решила раскрыть всему миру их настоящую натуру, устроив тред с фотографиями котов и их преступлениями
Конечно, сами нарушители спокойствия в этом бы не признались, поэтому все их самые крупные прегрешения хозяева записали за них
Снимки наглых усатых морд, которые ни о чём не жалеют, вызвали у пользователей соцсети восторг, набрав десять тысяч лайков и две тысячи ретвитов
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