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В Рунете пользователи поделились фото пушистых рецидивистов, которым уже никак не отмазаться

И хоть за многие злодеяния усатые негодяи получили выговор, останавливаться на достигнутом они не планируют.

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Фото © Twitter / Milky

Любой котовладелец может рассказать, что кошки — это не только несколько килограммов счастья и умиления

Фото © Twitter / Milky и Halisa

Фото © Twitter / Milky и Halisa

Зачастую это хулиганьё, вооружённое когтями и потерявшее последние крохи совести на пути эволюции в демона

Фото © Twitter / Milky

Фото © Twitter / Milky

Поэтому пользовательница "Твиттера" Milky решила раскрыть всему миру их настоящую натуру, устроив тред с фотографиями котов и их преступлениями

Фото © Twitter / Milky

Фото © Twitter / Milky

Конечно, сами нарушители спокойствия в этом бы не признались, поэтому все их самые крупные прегрешения хозяева записали за них

Фото © Twitter / Milky

Фото © Twitter / Milky

Снимки наглых усатых морд, которые ни о чём не жалеют, вызвали у пользователей соцсети восторг, набрав десять тысяч лайков и две тысячи ретвитов

Фото © Twitter / Milky

Фото © Twitter / Milky

Хозяйка взяла на сбор урожая собак, но стоило ей на минуту отвернуться, как их уже было не узнать

Хоть пёсики и проштрафились, никто их наказывать не стал — сработал щенячий взгляд.

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