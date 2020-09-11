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Хозяйка взяла на сбор урожая собак, но стоило ей на минуту отвернуться, как их уже было не узнать

Хоть пёсики и проштрафились, никто их наказывать не стал — сработал щенячий взгляд.

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Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ &amp; Kᴇɪʀᴀ

Девушка из Синьчжу, Тайвань, отправилась в выходные к друзьям на ферму — помочь с урожаем. На десяти гектарах росли папайи, бананы, гуавы и питахайи, поэтому работы хватило бы всем. Девушка взяла с собой двух собак — бордер-колли Келли и австралийскую овчарку Кейру — в надежде, что те помогут со сбором. Но стоит сказать сразу: надежды были тщетны.

Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ & Kᴇɪʀᴀ

Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ &amp; Kᴇɪʀᴀ

Как только пёсики встретились с четвероногими друзьями, живущими на ферме, началось время игр. Хозяйка Келли и Кейры оставила их одних и отвлеклась всего на несколько минут. Когда же девушка вернулась, то её ждал смешной сюрприз. Видимо, собаки не поверили в зрелость фруктов и решили проверить всё сами, изрядно перепачкавшись, пишет Bored Panda.

Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ & Kᴇɪʀᴀ

Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ &amp; Kᴇɪʀᴀ

"Мои маленькие помощники", — написала владелица пёсиков в "Фейсбуке", поделившись забавными фото. Она призналась, что картина была настолько уморительна, что никто и не подумал ругать свинюшек. Подписчики девушки пришли в восторг от такого поворота событий и от счастливых перемазанных морд.

Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ & Kᴇɪʀᴀ

Фото © Facebook / Kᴇʟʟʏ &amp; Kᴇɪʀᴀ

Какая милота! Ну, зато им точно понравились фрукты

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