Опубликован трейлер сиквела "Бората". В нём Саша Барон Коэн высмеял Трампа и коронавирус

Amazon Prime выкупила права на экранизацию продолжения фильма режиссёра Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", увидевшего свет в 2006 году. Премьера новинки запланирована на 23 октября. Тизер опубликован на YouTube-канале компании.

Картина получила сложное название, но не менее запоминающееся — "Борат: подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана". В ней, как и в первой части, будет продолжено глумление над американскими знаменитостями. Объектом для насмешек станет и президент США Дональд Трамп. Не обойдётся также без фееричных диалогов героев.

В день премьеры тизера фильма прервал молчание и его автор Саша Барон Коэн, который, по версии журналистов, может быть причастен к созданию фейкового аккаунта Правительства Казахстана. В нём была опубликована видеозапись с максимально ироничным "поздравлением" Трампа, озвученная голосом Бората.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020