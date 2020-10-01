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Опубликован трейлер сиквела "Бората". В нём Саша Барон Коэн высмеял Трампа и коронавирус

Герой картины повторит "неполиткорректное" путешествие в США, где теперь его узнают прохожие.

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Amazon Prime выкупила права на экранизацию продолжения фильма режиссёра Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана", увидевшего свет в 2006 году. Премьера новинки запланирована на 23 октября. Тизер опубликован на YouTube-канале компании.

Картина получила сложное название, но не менее запоминающееся — "Борат: подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана". В ней, как и в первой части, будет продолжено глумление над американскими знаменитостями. Объектом для насмешек станет и президент США Дональд Трамп. Не обойдётся также без фееричных диалогов героев.

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В день премьеры тизера фильма прервал молчание и его автор Саша Барон Коэн, который, по версии журналистов, может быть причастен к созданию фейкового аккаунта Правительства Казахстана. В нём была опубликована видеозапись с максимально ироничным "поздравлением" Трампа, озвученная голосом Бората.

Ранее Лайф сообщал, что Бен Аффлек решил снять фильм про Бэтмена с собой в главной роли.

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