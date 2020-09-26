А что ты тут делаешь? 10 котов, которые любят подглядывать за хозяевами в самые интимные моменты

То, что у котов нет понятия личного пространства, — давно не секрет. Этим хитрюгам никогда ни за что не бывает стыдно или неловко

Фото © Bored Panda

Зато чего у них не отнять, так это любопытства. Нет ничего интереснее, чем наблюдать за своим человеком в ванне, пишет Bored Panda

Фото © Bored Panda

Ведь только совершенный чудак залезет по своей воле под струю воды, а в ванну, полную до краёв, — и совсем сумасшедший

Фото © Bored Panda

Но кошачий отряд всегда придёт на помощь хозяину и не даст ему сгинуть в коварной воде. Кто же тогда будет этот отряд кормить...

Фото © Bored Panda

Но хозяева так лишь утешают себя, а в действительности кошачья душа для них — загадочное и неизведанное место