А что ты тут делаешь? 10 котов, которые любят подглядывать за хозяевами в самые интимные моменты

То, что у котов нет понятия личного пространства, — давно не секрет. Этим хитрюгам никогда ни за что не бывает стыдно или неловко
Зато чего у них не отнять, так это любопытства. Нет ничего интереснее, чем наблюдать за своим человеком в ванне, пишет Bored Panda
Ведь только совершенный чудак залезет по своей воле под струю воды, а в ванну, полную до краёв, — и совсем сумасшедший
Но кошачий отряд всегда придёт на помощь хозяину и не даст ему сгинуть в коварной воде. Кто же тогда будет этот отряд кормить...
Но хозяева так лишь утешают себя, а в действительности кошачья душа для них — загадочное и неизведанное место
WOW-animals
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