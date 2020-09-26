Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

А что ты тут делаешь? 10 котов, которые любят подглядывать за хозяевами в самые интимные моменты

Пушистики могут смотреть вечно на три вещи: огонь, воду и то, как их человек принимает ванну.

193

Фото © Bored Panda

То, что у котов нет понятия личного пространства, — давно не секрет. Этим хитрюгам никогда ни за что не бывает стыдно или неловко

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Зато чего у них не отнять, так это любопытства. Нет ничего интереснее, чем наблюдать за своим человеком в ванне, пишет Bored Panda

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Ведь только совершенный чудак залезет по своей воле под струю воды, а в ванну, полную до краёв, — и совсем сумасшедший

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Но кошачий отряд всегда придёт на помощь хозяину и не даст ему сгинуть в коварной воде. Кто же тогда будет этот отряд кормить...

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Но хозяева так лишь утешают себя, а в действительности кошачья душа для них — загадочное и неизведанное место

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

В Рунете пользователи поделились фото пушистых рецидивистов, которым уже никак не отмазаться

И хоть за многие злодеяния усатые негодяи получили выговор, останавливаться на достигнутом они не планируют.

Выбор редакции

Пользователи Reddit сломали глаза из-за фото с котом, которого даже хозяин нашёл не с первой попытки

вчера в 06:51

В Рунете пользователи поделились фото пушистых рецидивистов, которым уже никак не отмазаться

19 сентября, 12:00

Девушка показала надкусанное яблоко, и пользователи Reddit сломали мозг, разгадывая, где мякоть

сегодня в 14:00

При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

сегодня в 15:45

Глава Генштаба РФ: Минобороны проводит очень открытую политику

сегодня в 15:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.