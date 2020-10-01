Врачи НИИ Склифосовского спасли пациента со стопроцентным поражением лёгких

Медики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского вылечили пациента, лёгкие которого были полностью поражены. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал руководитель НИИ Сергей Петриков.

По словам врача, пациент уже выписан из медучреждения.

— 67 суток в стационаре, из них более полутора месяцев на неинвазивной ИВЛ, высокопоточном кислороде и в прон-позиции, — отметил доктор, поблагодарив сотрудников за самоотверженную работу.