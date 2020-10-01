Врачи НИИ Склифосовского спасли пациента со стопроцентным поражением лёгких

Медики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского вылечили пациента, лёгкие которого были полностью поражены. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал руководитель НИИ Сергей Петриков.
По словам врача, пациент уже выписан из медучреждения.
— 67 суток в стационаре, из них более полутора месяцев на неинвазивной ИВЛ, высокопоточном кислороде и в прон-позиции, — отметил доктор, поблагодарив сотрудников за самоотверженную работу.
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Ранее сообщалось, что медики из Чувашии спасли пенсионерку, у которой диагностировали CoViD-19, осложнённый пневмонией со стопроцентным поражением лёгких.
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