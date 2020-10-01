В Пензе больница выплатит 1,2 млн рублей за смерть ребёнка из-за неправильно наложенного гипса

Ленинский районный суд Пензы обязал детскую областную больницу выплатить 1,2 миллиона рублей женщине, сын которой умер спустя несколько дней после того, как ему наложили гипс на сломанную руку. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как уточняется, местная жительница просила суд взыскать с медучреждения пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда из-за гибели ребёнка.

— Согласно решению суда, исковые требования удовлетворены частично. С ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова" в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что при определении суммы компенсации морального вреда суд учёл, что в момент обращения в травмпункт мальчику было всего шесть лет и он не в полной мере мог сформулировать причины своих страданий. Сотрудник больницы не проявил должного внимания к жалобам несовершеннолетнего и халатно отнёсся к оказанию медицинской помощи, в результате ребёнок умер.

Добавим, что решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Напомним, трагический инцидент произошёл в октябре 2018 года. Тогда шестилетний мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. Однако через день ребёнка снова привезли в медучреждение из-за жалоб на высокую температуру, отёчность и болезненность пальцев руки. Но заведующий травмпунктом недооценил степень тяжести состояния пациента и вновь отправил его лечиться амбулаторно. В ночь на 8 октября мальчика снова доставили на скорой в больницу, а спустя несколько часов он умер от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями.