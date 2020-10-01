Никогда не поздно. Дочь экс-короля Бельгии стала принцессой в 52 года

Бельгийская художница Дельфина Боэль спустя годы судебных тяжб смогла доказать, что является внебрачной дочерью бывшего короля страны Альберта II и теперь имеет право на титул принцессы. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

— Дети Дельфины, Жозефина и Оскар, также имеют право на титулы принцессы и принца, их именам теперь будет предшествовать обращение "Ваше королевское Высочество", — говорится в сообщении.

В конце января текущего года после оглашения результатов ДНК-теста, сдать который монарха обязал бельгийский суд, Альберт II был вынужден признать правоту матери Дельфины Боэль, баронессы Сибилл де Селис Лонгшам, которая утверждала, что состояла в отношениях с ним.

Женщина сделала своё признание ещё в 2013 году, в год отречения Альберта II от престола в пользу своего сына. По её словам, их связь продолжалась 16 лет, экс-король же отказывался это признавать. Сама новоиспечённая принцесса Дельфина узнала о романе лишь в 18 лет, когда мать призналась, что бывший муж Жак Боэль не является её биологическим отцом.